Yakalanan PKK'lılardan şok eden itiraf

İstanbul'da Nevruz öncesi yapılan terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı...

İstanbul Bahçelievler’de 13 Aralık günü bir minibüste yangın tüpleri içinde ele geçirilen 56 kilo bombaya ilişkin soruşturmada aranan 'Bırso' lakaplı G.B ile bağlantılı 5 PKK’lı daha yakalandı. Daha önce gözaltına alınan 21 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Aralık ayında sansasyonel bombalı saldırı düzenlemek için gelen PKK bombacıları H.D. ve B.E.’yi takibe almış, Bahçelievler’de bir minibüsü yönelik yapılan operasyonda, 8 adet yangın tüpü ve 3 adet plastik kova içerisine konulmuş 56 kilo ağırlığında patlayıcılar ele geçirmişti.

Patlayıcı yüklü minibüsle ilgili terör örgütü PKK’nın kırsal kadrosuna katıldığını tespit edilen ‘Bırso’ kod adlı G.B. ile irtibatlı şüphelilerin izini süren terör polisi, şüphelilerin yaklaşan nevruz öncesinde İstanbul’da bombalı eylem yapma talimatı aldıklarını belirledi. TEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteğiyle bu sabah saatlerinde 6 ilçede bulunan 12 adrese eş zamanlı baskın yapan terör polisi, N.M.A, K.K., S.Ö., H.K. ve H.T. adlı 4 PKK’lı yakalayarak gözaltına aldı. PKK’lıların barındıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda, eylem talimatı içeren çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi. Polis, örgüt üyelerinden çıkan dijital verileri incelemeye aldı. PKK üyesi 5 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Kaynak: DHA