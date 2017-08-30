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30 Ağustos 2017 19:15 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2017 19:16

Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama

Adıyaman Çelikhan karayolunda askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi.

Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK  mensuplarınca yola önceden döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) askeri aracın  geçişinin ardından infilak ettirildi.
 
Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15. kilometresinde  PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına önceden döşenen EYP, askeri aracın  geçişinin ardından patlatıldı.
 
Can kaybının yaşanmadığı olaydan sonra bölgeye sevk edilen askeri  birlikler, arama tarama faaliyetlerine başladı.
 
İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da olay mahallinde incelemede  bulundu.

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