"PKK yıllarca demokrasiyi istismar etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, PKK terör örgütünün İsveç'te de demokrasiye tahammülü olmadığını belirterek terör örgütü PKK'nın yıllarca demokrasiyi istismar aracı olarak kullandığını söyledi.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği konferansa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker'in Stockholm'ün Fittja Mahallesi'nde bir okulun konferans salonundaki konuşmasını sabote etmek isteyen birkaç PKK yandaşı slogan attı.



Güvenlik görevlilerinin PKK yandaşlarını dışarıya çıkartmasıyla konuşmasına devam eden Eker, terör örgütü PKK'nın yıllarca demokrasiyi istismar aracı olarak kullandığını, İsveç'te de bunu sürdürdüğünü belirtti.



Eker, şunları söyledi:



''Onların rolü oydu. Onların misyonu oydu. PKK'nın misyonu oydu. Onlar onu yapacak. Herkes kendine yakışanı yapacak. Niye rahatsız oluyorlar biliyor musunuz? Bakın yıllarca Kürt kardeşlerimizin demokratik haklarına ait söylemler kullandılar ve istismar ettiler. Biz bunların elindeki istismar alanlarını aldık. Çünkü Kürt bizim Kürt'ümüz. Kürt bizim kardeşimiz. Onlar bizim kadar Kürt değil. Öyle bir dertleri yok. Eğer olsaydı, şunu yaparlardı, demokratikleşme ve sivilleşmede vatandaşlarımızın hak sahibi olmaları ile ilgili katkı sağlarlardı.''



- EKER, İSVEÇ HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Almanya ve Hollanda'nın skandal yasak kararlarına da değinen Eker, şöyle konuştu:



''Almanya ve Hollanda 'hayır' demek için gelenlere kapılarını açıyor, 'evet' diyenlere de kapıları kapıyor. Bakanımızı kendi konsolosluğuna koymadılar. Burada İsveç hükümetine ve emniyet yetkililerine demokratik hakkımızı kullandırdıkları için teşekkür ediyorum. Dün İsveç Dışişleri Bakanlığı, bizim demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanabileceğimiz yönünde açıklama yaptı. Bu açıklama bizi ayrıca memnun etti.''



AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezinin organize ettiği programlara katılmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Eker, sabah kahvaltısında Türk iş adamları ile buluşmuştu. Stockholm'de önceden kiralanan salonun sahibinin terör örgütü PKK yandaşlarının tehdidine maruz kaldığını söyleyen Eker, işletme sahibinin bu nedenle salonu vermekten vazgeçtiğini açıklamıştı.