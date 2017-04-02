"PKK ve FETÖ'nün kökünü kazıyacağız"

Kalkınma Bakanı Elvan, "Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin sizlerin güçlü desteğiyle PKK terör örgütünün de FETÖ'nün de kökünü kazıyacağız." dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Gençlik Teşkilatı tarafından Erdemli ilçesinde düzenlenen Uğur Işılak konseri öncesi yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm vatandaşların meydanları doldurduğunu anımsattı.



Tüm vatandaşların ülke için o gece sabaha kadar dik bir duruş sergilediğini ifade eden Elvan, "Biz sizlere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Çünkü sizler, Cumhurbaşkanımız olmasaydı belki bugün bu ülke işgal altındaydı. Belki bizler bugün burada olamayacaktık. Sizler öyle bir dik duruş sergilediniz ki 81 ilimizde dimdik durdunuz. Sizlerin sayesinde biz bugün buralarda, dimdik ayaktayız. Onun için sizlere hizmet etmek bizim için, onur ve şereftir." dedi.

Avrupa'da "evet" kampanyasının engellenmeye çalışıldığını anlatan Elvan, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar 11 seçim gerçekleştirdik. Bu 11 seçimde hiçbir Avrupa ülkesi siyasi partilerin Avrupa'daki kampanyalarını engellemedi. Ama bugün bu referandumda 'evet' kampanyası yapılmasının önüne geçiyorlar. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin 'evet' kampanyası yapmalarını engelliyorlar. Neden acaba? Bir başka şey daha yapıyorlar, televizyon kanallarında hayır kampanyaları yürütüyorlar. Acaba neden yürütüyorlar? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, onların amaçları ne olursa olsun. Karanlık odakların düşündükleri, yapmak istedikleri ne olursa olsun bizim için önemi yok. Bizim için önemli olan sizlerin ne dediği. Onun için kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin sizlerin güçlü desteğiyle PKK terör örgütünün de FETÖ'nün de kökünü kazıyacağız. Kış aylarında 5-6 metre karın olduğu yerlerde PKK terör örgütünün inlerine teker teker giriyoruz. O teröristleri teker teker temizliyoruz. Allah'ın izniyle önümüz daha parlak, güzel olacak. İşte bu terör örgütlerini destekleyenler var. Bunların arkasında olanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar biz inandığımız takdirde her şeyi yapabiliriz. Biz o güce, kudrete sahibiz."



