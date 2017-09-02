PKK uyuşturucu sevkiyatını Belçika'dan yapıyor

Belçika'daki bir PKK şebekesinin, Avrupa'nın yarısına uyuşturucu sattığı ve elde edilen milyonlarca avroyu da terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı.

Belçika haber ajansı Belga'ya göre, Avusturya ve Belçika'da düzenlenen operasyonlarla PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ağlarından biri çökertildi.



Merkezi Flaman Bölgesi'ndeki Hasselt kenti olan şebekenin, uyuşturucuları Avrupa'ya, Belçika'nın Anvers ve Hollanda'nın Rotterdam limanlarından soktuğu tespit edildi.



Limanlardan alınan uyuşturucuları Hasselt'teki bir evde 5'er kiloluk paketlere bölerek arabaların gizli bölmelerine yerleştiren şebeke üyeleri, bunları Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda ve İsviçre dahil Avrupa'nın yarısında piyasa soktu.



Eve baskın düzenlendi



Soruşturma kapsamında yapılan ve tarihi açıklanmayan bir baskında Hasselt'teki evde, 30 kilo kokain, 12 kilo eroin ve çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, silah ve 800 bin avro para ele geçirildi.



Avusturya'da 4 kişi toplam 21,5 yıl hapse mahkum edilirken, kaçan beşinci kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Belçika'da ise aralarında ismi açıklanmayan şebekenin lideri dahil 10 kişi gözaltına alındı.



PKK'ya Belçika'dan milyonlarca avro gitti



Flamanca yayın yapan Het Belang van Limburg gazetesinin haberinde ise şebekenin sadece eroinden yılda milyonlarca avro elde ettiği ve bunu terör örgütü PKK'ya aktardığının öngörüldüğü belirtildi.



Belçika'daki PKK faaliyetleri



Belçika, yasaklı olmasına rağmen PKK'nın Avrupa'da pek çok faaliyet gösterdiği ülkelerin başında geliyor. Aralarında sözde liderlerinin de olduğu yüzlerce PKK mensubunun yaşadığı Belçika'da terör örgütünün 2014 yılında bir kamp kurduğu ortaya çıkmıştı.



Terör örgütüne ait TV kanalların da yayın yaptığı Belçika, geçen sene bölücü örgütün sözde liderleri dahil 36 kişinin yargılanmasına ilişkin davadan, "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde karar çıkmasıyla gündeme gelmişti. Daha sonra federal savcının itirazı üzerine, konu yeniden ele alınmaya başlanmıştı. Yine, PKK mensuplarına başkent Brüksel'de çadır açma izni verilmesi Türkiye'nin tepkisini çekmişti.



PKK Avrupa'da terör estiriyor



Avrupa polis teşkilatı Europol'un AB Terörizm Durumu ve Trendi 2017 Raporu'nda, terör örgütü PKK'nın geçen sene Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Türk kurumlarını, kültür merkezlerini ve mülkleri hedef alan bir dizi saldırı gerçekleştirdiği, zorla bağış toplama, propaganda ve örgüte üye kazandırma faaliyetlerine devam ettiği, İsviçre'de Alp Dağları eteklerindeki bölgelerde kamp kurduğu belirtilmişti.



Belçika dahil çoğu Avrupa ülkesini PKK'yla mücadelede yeterli iş birliği yapmamakla eleştiren Türkiye, örgütün Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığındaki rolüne vurgu yapıyor.