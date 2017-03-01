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01 Mart 2017 19:14 | Son Güncelleme: 01 Mart 2017 19:15

İpsala Sınır Kapısında PKK'lı yakalandı

Edirne’de İpsala Sınır Kapısı’ndan başkasına ait pasaportla Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK terör örgütü üyesi yakalandı.

İpsala Sınır Kapısında PKK'lı yakalandı

Edirne’de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İpsala Sınır Kapısından başkasına ait pasaportla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan PKK terör örgütü üyesi F.D ile ona yardım eden Bulgar vatandaşları Z.H.Y. ve T.T.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: PKK üyeleriİpsala Sınır kapısı


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