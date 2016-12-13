PKK sempatizanlarını ihbar edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bulunduğunuz yerlerdeki PKK sempatizanlarını, köylerde vatandaşa baskı yapanları polise ve jandarmaya ihbar edin." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu milletin canını yakanların canını yakacağız. Bu sözlerin muhatabı PKK'dır, KCK'dır, DEAŞ'tır, FETÖ'dür, YPG'dir." dedi.



Hakkari ziyareti kapsamında Valiliği ziyaret eden Soylu, burada yaptığı açıklamada, hem kendi görev alanlarına ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini hem de vatandaşlarla çeşitli zeminlerde bir araya geldiklerini söyledi.



Soylu, güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde PKK'nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretinden büyük bir darbe yediğini belirterek, "Örgüte katılımlar tarihin en düşük seviyesine gerilemiştir" şeklinde konuştu.



"BU ÖRGÜT BUGÜN ESASEN BİR TÜKENİŞ İÇERİSİNDEDİR"



"Hadiseleri ve gelinen noktayı değerlendirirken kendimizi güncel eylemlerin yarattığı görüntünün biraz dışına bırakmamız lazım." diyen Bakan Soylu, "Bakın bugün PKK'nın son durumunu iyi analiz etmek gerekir. Yaklaşık 40 yıldır kuruluşunda ortaya koyduğu hedeflerden hiçbirini gerçekleştirememiş ve gerçekleştiremeyecek olan bu örgüt, bugün esasen bir tükeniş içerisindedir." dedi.



Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin operasyonları neticesinde PKK'nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretinden büyük bir darbe yediğini kaydederek, "Örgüte katılımlar tarihin en düşük seviyesine gerilemiştir" diye konuştu.



Türkiye'nin terörle mücadele konusunda tam anlamıyla ve topyekun sahaya indiğini ifade eden Soylu, şöyle dedi:



"FETÖ örgütünün de çökertilmesiyle önemli bir hamisini kaybetmiş, iş birliği içerisinde olduğu belediye yönetimleri, vatan-millet sevdalısı merhum şehidimiz Muhammed Fatih Safitürk gibi kardeşlerimize emanet edilerek halka hizmet üretir hale geldiği için önemli bir gelir ve araç gereç kaynağı kesilmiş ve bütün etkinlikleri, kandırılmış birkaç militanla yaptıkları bombalı eylemlerle sınırlı kalmış bir halde, bir tükeniş girdabı içerisine girmiştir. Ne destek aldıkları Ortadoğu'daki karışıklık, ne de yıllardır sürdürdükleri uluslararası karanlık ilişkiler bu tükeniş girdabını geri çevirmeye yetmeyecektir."



"HEDEFİMİZ KORUCU YAŞ ORTALAMASINI 32'YE DÜŞÜRMEK"



Korucuların yaş ortalamasının 42 olduğunu ve yaş ortalamasını düşürmek istediklerini belirten İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:



"Bugün korucu yaş ortalamamız 42'dir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın vermiş olduğu talimatla birlikte bu yaş ortalamasını aldığımız tedbirlerle yani 50 yaşın üzerindekileri emekliliğe sevk ederek, 45-50 yaş içerisindeki korucularımıza da 6 ay içerisinde karar vermeleri durumunda hem emekli olacaklar hem tazminat alacaklar hem de yerlerine yakınları korucu olacaklar. Böylece de hedefimiz korucu yaş ortalamasını 32'ye düşürmektir."



"PKK SEMPATİZANLARINI İHBAR EDİN"



İçişleri Bakanı Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devletin atacağı her adım mutlaka halkın desteğine muhtaçtır. Bizim en büyük gücümüz milletimizdir. Buradan aziz milletimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum; Bu, bir topyekun mücadeledir. Bulunduğunuz yerlerdeki PKK sempatizanlarını, köylerde vatandaşa baskı yapanları polise ve jandarmaya ihbar edin. Net bir şekilde köşeye sıkışmış bu hain örgütten bu ülkeyi mutlaka kurtaracağız."



Terörü bitireceklerini ifade eden Soylu şu değerlendirmede bulundu:



"Terörü bitireceğiz. Bunu yaparken iki aracımız vardır. Birincisi elbetteki güvenlik unsurlarımızın ortaya koyacağı silahlı mücadeledir. İkincisi ise devletimizin ve hükümetimizin ortaya koyacağı ekonomik mücadeledir. Terörden etkilenen illerle alakalı olarak yepyeni bir kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz."

Kaynak: AA