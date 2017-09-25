Bolu'da 'PKK propagandası' yapan er tutuklandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde askerlik görevini yapan kişi, sosyal medya hesabında bölücü terör örgütü PKK'nın lehine paylaşımlar yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bolu'da askerlik görevini yapan kişi, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Göynük ilçesinde askerlik görevini yapan V.A'nın (24), sosyal medya hesabında bölücü terör örgütü lehine paylaşımlar yaptığı tespit edildi.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, V.A'yı birliğinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen V.A. adliyeye getirildi.



Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen V.A, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.