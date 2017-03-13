PKK Münbiç'te sözde yönetim ilan etti

Suriye'nin Münbiç bölgesinde Esed, ABD ve Rusya'nın korumaya aldığı terör örgütü PYD/PKK, sözde yönetim kurduğunu duyurdu.

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesinin idaresini üstleneceğini iddia ettiği bir sözde "sivil yönetim" kurdu.



Münbiç'teki gelişmeler ilk olarak, Suriye-Türkiye sınırındaki Kobani (Ayn el-Arab) ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'nın sözde sorumlusu Ewwas Eli'nin, Rus basınına yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.



Eli, Münbiç'te örgütün "özerk yönetim kuracağı"nı açıkladı.



Ardından, terör örgütünün paravan kuruluşlarından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Münbiç'te tertiplenen organizasyonda, günlük hizmetleri sağlayıp yönetimi üstleneceği iddiasıyla sözde sivil yönetim kurulduğu ilan edildi. Açıklama, örgütün sosyal medya hesaplarından yazılı olarak yapıldı.



Türkiye'ye yönelik karalayıcı konuşmaların yapıldığı toplantıda, ABD’ye teşekkür edildi.