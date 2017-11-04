PKK kamplarına hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. 36 hedefe yönelik harekatta, teröristlerin kullandığı barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.



Bu kapsamda, dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sinath-Haftanin, Gara, Metina, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik 36 hedefe hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve silah/mühimmat depoları imha edildi.



