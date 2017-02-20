PKK kamplarına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 11 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 02.42-02.59 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.



Harekat sonucunda, ilk belirlemelere göre bölgede bir mağara girişinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarından 11'i etkisiz hale getirildi.