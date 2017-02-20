Son Dakika!
20 Şubat 2017 10:05 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2017 10:36

PKK kamplarına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 11 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK kamplarına hava harekatı

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 02.42-02.59 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, ilk belirlemelere göre bölgede bir mağara girişinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarından 11'i etkisiz hale getirildi.

Etiketler: pkkkuzey ırakırakzapterör


0Yorum Yap