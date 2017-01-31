Anvers Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı

Belçika’nın Anvers-Deurne Havalimanı şüpheli paket tespit edilmesi üzerine kısmen boşaltıldı.

Belçika’nın Anvers-Deurne Havalimanı, şüpheli paket tespit edilmesi üzerine kısmen boşaltıldı.



Belçika basını, Anvers-Deurne Havalimanı kargo bölümünde polis köpeğinin şüpheli bir paket tespit ettiğini, bölümün patlayıcı şüphesiyle boşaltıldığını ve güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.



İnceleme sonrasında havalimanında bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.