PKK/KCK adına Japonya'da para toplayan kişi tutuklandı

Japonya'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddiasıyla Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Japonya'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Japonya'da örgüt adına para topladığı şeklinde hakkında ihbar bulunan V.D, bu ülkeden gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Şahsın üst aramasında 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 24 milyon 313 bin Japon Yeni, 4593 ABD Doları, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.