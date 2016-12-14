Piyasalar Fed toplantısına odaklandı

Küresel piyasalarda gözler, dün başlayan ve bugün sona erecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

ABD'de dün başlayan ve kararları bugün saat 22.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı piyasaların odak noktasında yer alıyor. FOMC'nin faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ortaya konulacak ekonomik görünüme ilişkin projeksiyonlar yakından takip edilecek. Öte yandan Fed Başkanı Janet Yellen'ın kararların açıklanmasının ardından yapacağı konuşmada, gelecek yıl Fed'in faiz artırımı konusunda izleyeceği yola ilişkin mesajlar aranacak.



Analistler, piyasalarda Fed'in faizleri 25 baz puan artıracağının fiyatlandığını belirterek, 2017'de Fed'in faiz artırım planına ilişkin yönlendirme bekleyen piyasaların toplantı öncesi "bekle-gör" moduna geçtiğini kaydetti. Trump'ın uygulaması beklenen mali politikaların enflasyon ve ekonomiye etkisine ilişkin fikir vermesi açısından, karar metninde yer alacak projeksiyonların kritik nitelikte olduğunu vurgulayan analistler, Fed üyelerinin varsayımlarını değiştirmek için biraz daha beklemeyi tercih edebileceklerini kaydetti.



Fed kararları öncesinde dünkü sakin seyrine bugün de devam eden dolar endeksi 100,96-101,07 dar bandında hareket ediyor. New York borsasında endeksler ise günü rekor seviyelerden kapattı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,58, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,95 ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.



Analistler, ABD'de bugün kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed kararları ve Yellen'ın konuşması öncesinde piyasalardaki sakin seyrin devam edebileceğini kaydetti.



Avrupa tarafında ise Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,84, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,49 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, avro/dolar paritesi 1,06'nın üzerindeki yatay seyirini sürdürüyor.



Analistler, İtalya'nın önde gelen bankalarından UniCredit SpA'nın bedelli sermaye artırımına gitmesinin piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, bugün Avro Bölgesi sanayi üretimi ile İngiltere'de işsizlik oranı verilerinin izleneceğini bildirdi.



Asya'da ise bugün Japonya'da açıklanan ve imalat şirketlerinin ekonomik güvenini yansıtan Tankan endeksi 4. çeyrekte 10'a yükseldi. Bir önceki çeyrekte 6 seviyesinde bulunan endeksteki artışın, Donald Trump'ın mali politikalarının şirketlerin görünümünü canlandıracağına ilişkin beklentilerden destek bulduğu belirtiliyor. Pozitif endekse ilave olarak Japonya'da kapasite kullanım oranının da beklentilerin üzerinde artması sonrasında Nikkei endeksi yüzde 0,1 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.



Yurt içinde ise döviz kurlarındaki yatay seyrin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,99 yükselişle 76.995,27 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 3,48'in üzerindeki yatay seyrine bugün de devam ediyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğuna, yurt dışında açıklanacak verilerin izleneceğine işaret ederek, Fed kararlarının piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 76.200 puanın destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde ise 77.500 - 78.200 dirençlerinin öne çıkabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA