Piyasada güven var, reformlarla pekiştireceğiz

Başbakan Yardımcısı Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirirken, "Kısa vadede büyümedeki bu yükseliş kısmen aldığımız tedbirlerle, kısmen dış konjonktürle ilişkilidir. Tekrar piyasada güven var. Reformlarla bunu pekiştireceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesine ilişkin, "Kısa vadede büyümedeki bu yükseliş kısmen aldığımız tedbirlerle, kısmen dış konjonktürle ilişkilidir. Bence en önemli husus şu, tekrar piyasada güven var. Reformlarla bunu pekiştireceğiz. İnşallah Türkiye tekrar yüzde 5 ve üzeri büyüme patikasına oturacak." dedi.



Şimşek, NTV'de katıldığı programda bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.



Büyümede beklenenden daha iyi performans kaydedildiğini belirten Şimşek, yüzde 5'lik büyümenin, 2,8 puanının yurt içi talepten, 2,2 puanının net ihracattan geldiğini söyledi.



Sadece yüksek değil, dengeli bir büyümenin de söz konusu olduğunu bildiren Şimşek, ilk çeyreğe ilişkin beklentilerin yüzde 5'in çok altında olduğunu, ikinci çeyreğe ilişkin öncü göstergelere bakıldığında büyümenin daha da hızlandığının görüldüğünü belirtti.



EKONOMİDEKİ ÇIKIŞI SÜRDÜREBİLİR KILMAK İÇİN REFORM GEREKİYOR



Hükümetin, istihdam, ihracat ve yatırım seferberlikleri başlattığını hatırlatan Şimşek, doğru politika tepkisinin verildiğini, şimdi de bunun sonuçlarının alındığını söyledi.



Şimşek, "Türkiye ekonomisi tekrar, çok keskin bir şekilde çıkışa geçti. Bunu sürdürebilir kılmak, reform gerekiyor. Zaten bizim de üzerinde şu anda odaklandığımız husus da reform." dedi.



Türkiye'nin tekrar çok kritik reform döneminin arifesinde olduğunu ifade eden Şimşek, geçen sene birçok reform yapıldığını, ancak bunun devamlılık gerektirdiğini söyledi.



Şimşek, "Kısa vadede büyümedeki bu yükseliş kısmen aldığımız tedbirlerle, kısmen dış konjonktürle ilişkilidir. Bence en önemli husus şu, tekrar piyasada güven var. Reformlarla bunu pekiştireceğiz. İnşallah Türkiye tekrar yüzde 5 ve üzeri büyüme patikasına oturacak." değerlendirmesinde bulundu.



BÜYÜME, HEDEFİMİZİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR



Uluslararası kuruluşlarının büyüme beklentilerini sürekli güncellediğinin hatırlatılarak, ekonomi yönetiminin gelecek yıla ilişkin yüzde 4,4 büyüme hedefini güncelleyip güncellemeyeceğine dönük soru üzerine Şimşek, uluslararası kuruluşların çok uzun zamandır yüzde 2,5-3,5 aralığında tahminler ürettiğini söyledi.



Bu kuruluşların Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı sıkıntıların devam edeceği varsayımla hareket ettiklerini anlatan Şimşek, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.



Gerek milletin, gerekse reel sektörün birçok stres testinden başarıyla çıktığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:



"Şimdi ben inanıyorum ki onlar (uluslararası kuruluşlar) da bizi yakalamaya başlayacaklar. Bizim hedefimiz oldukça iddialı görülüyordu, şimdi oldukça gerçekçi olduğu ortaya çıktı. Biz her sene olduğu gibi Orta Vadeli Program ( OVP) çalışmaları çerçevesinde o rakamları muhtemelen şu veya bu şekilde o zaman değerlendirir, revize ederiz. O gözden geçirmelerin muhtemelen, bu yaz aylarında çalışması yapılır, eylül ekimde de paylaşılır. Şu an itibarıyla gerek ilk çeyrek büyümesi, gerek ikinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler büyümenin bizim hedefimizin üstünde kalabileceğine işaret ediyor ama mutlak bir rakam vermek için erken."