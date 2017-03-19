Pirlepe'nin Osmanlı camisi onarılmayı bekliyor

Makedonya'da, 2001'deki etnik çatışmalarda zarar gören altı asırlık Çarşı Camisi, restore edilip ibadete açılacağı günü bekliyor.

'Makedonyada, 2001 yılında yaşanan etnik çatışmalar sırasında zarar görerek kullanılamaz hale gelen Pirlepe şehrindeki tarihi Çarşı Camisi, yıllardır restoreedilmeyi bekliyor.



Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edilen, şehrin göbeğindeki yaklaşık altı asırlık Osmanlı camisi, yeniden ibadete açılacağı günleri bekliyor.



Ülkedeki Arnavut ve Makedonlar arasında 2001 yılında yaşanan çatışmalarda, Kalkandelen'e giden askeri konvoya saldırıda Pirlepe ve civarından 10 asker hayatını kaybetmiş, şehirdeki Makedonlar da bu olaya Çarşı Camisi'ni yakarak karşılık vermişti.



Olayın üzerinden yıllar geçse de onarımı için somut adım atılmayan tarihi caminin ne zaman eski ihtişamlı görünümüne kavuşacağı hala belirsiz. Geçmişte caminin onarımı için gerekli siyasi iradenin eksik olduğu belirtilirken, şimdi ise ülkeyi etkisi altına alan siyasi krizin bu yönde çalışmaların yapılmasını zora soktuğu ifade ediliyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK BİLGİLENDİRİLDİ



Pirlepe Müftüsü Şefket İmerovski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin onarımıyla ilgili Makedonya İslam Birliğinin 2006, 2010 ve 2012 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üç anlaşma yaptığını ancak henüz sonuca varılamadığını aktardı.



Konuyla ilgili üst düzey görüşmeler de gerçekleştiğini dile getiren İmerovski, Manastır'daki Haydar Kadı Camisi'nin açılışı için geçen yılın kasım ayında ülkeye gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın bu camiyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.



Caminin onarılmasının herkesin temennisi olduğunu kaydeden İmerovski, "Başta Türkiye olmak üzere, imkanı olan herkese olayın çözüme kavuşması için yardım çağrısında bulunuyorum. Çarşı esnafı caminin yapılmasından yana." dedi.

"TÜRKİYE SORUNUMUZU GİDEREBİLİR"



2003-2015 yıllarında Pirlepe müftüsü olarak görev yapan Mustafa Topalovski de daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığından caminin yapılması için onay aldıklarını ancak bunun ülkedeki siyasi irade eksikliği nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.



Topalovski, Türkiye'den her anlamda büyük destek aldıklarını vurgulayarak, "İnanıyorum ki Türkiye bu sorunumuzu giderebilir. Bu anıtı, Osmanlı izine sahip bu cami ve minareyi bize geri getirebilir. Bu caminin yapılması ile şehrin karakteri geri dönecektir." dedi.





