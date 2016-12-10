Pirinç çuvalları içinden eroin çıktı
Yalova'da, İran üzerinden pirinç çuvalları içinde yurda sokulan 8 kilo 580 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda yurda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, İran üzerinden pirinç çuvalları içerisinde yurda sokulan ve batı illerinde yılbaşında piyasaya sürülmek amacıyla nakli gerçekleştirilen toplam 8 kilo 580 gram eroin ele geçirdi.
Kaynak: AA