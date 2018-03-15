Pijama hastalık süresini uzatıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; hastalıkta pijama giymek psikolojiyi olumsuz etkiliyor ve hastanede geçirilen süreyi uzatıyor

Ajans Haber

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi tarafından yapılan araştırma, hastalıkta pijama giymenin psikolojiyi olumsuz etkilediği ve hastanede geçirilen süreyi uzattığını ortaya çıkardı.

Çalışmaya göre, hastaların pijamalarını çıkarıp gündelik rahat kıyafetleri giymesi, ülkedeki hastanelerde geceleme sayısını bir yılda 92 bin azaltıyor. Araştırma ekibi başkanı Prof. Jane Cummings, pijama giymenin hastanın psikolojik olarak direncini zayıflattığı, bu nedenle de vücudun bağışıklık sisteminin düştüğünü söyledi.

Prof. Cummings’e göre gündelik kıyafetler iyileşme sürecini de hızlandırıyor. İngiltere’de 2016’da yapılan araştırmada, hastane yataklarında 10 gün geçirmenin bedende “10 yıl yaşlanma etkisi” yarattığı belirlenmişti.



Hasta yatağında 10 gün geçirmek bacak ve kas gücünü yüzde 10, kalp ve akciğer fonksiyonlarını ise yüzde 12 azaltıyor.