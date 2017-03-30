Pi sayısının 2017 basamağını 11 dakikada okuyarak rekor kırdı

Sivas'ta bir lise öğrencisi, günümüzde 2,7 trilyon basamağı hesaplanabilen Pi sayısının ezberlediği 2017 basamağını 11 dakikada okuyarak, 1024 basamak olan Türkiye rekorunu geçip yeni rekor kırdı.

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 12. sınıf öğrencisi Burak Şahin (18), her yıl okullarında geleneksel hale getirdikleri "Pi sayısı ezberleme yarışması"na katıldı.



Şahin, okulunda aldığı derecelerden sonra matematik öğretmeni Burcu Yolaçan'ın desteği ve cesaretlendirmesiyle Türkiye genelinde 3-14 Mart tarihlerinde düzenlenen Pi sayısının basamaklarını ezberleme yarışmasında da mücadele etti.



Geçmiş yıllarda da bu alanda dereceler elde eden Şahin, bu yılki yarışmada Pi sayısının 2017 basamağını 11 dakikada okuyarak, 1024 basamak olan Türkiye rekorunu geçerek yeni bir rekora imza attı.



Rekoru noter tarafından tasdiklenen Şahin, gelecek yıllarda dünya rekorunu kırmayı ve Guinness Rekorları Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor.



2017 YILINDA GELEN 2017 BASAMAKLI REKOR



Bekir-Gülümser Şahin çiftinin 4 çocuğundan biri olan Burak Şahin, Pi sayısı ezberleme serüveninin matematik öğretmeni Burcu Yolaçan'ın okullarına gelmesiyle başladığını söyledi.



Şahin, matematik öğretmeni Yolaçan'ın kendisini teşvik etmesi ve cesaretlendirmesiyle bu yılki Pi sayısının basamaklarını ezberleme yarışmasına katıldığını anlatarak, "Yarışmaya 2 haftada hazırlandım. Günde 100-200 bazen de 400 basamak ezberledim. Kendime göre bir stil geliştirdim, blok blok ezberledim. Evde sessiz bir ortamda çalıştım. Ailem de bu konuda benim tekrarlarımı dinledi, takip etti, yardımcı oldular. Çok zor değildi ezberlemek ama kolay bir iş de değildi. 2 haftada 2017 basamak ezberledim." diye konuştu.



Yarışmaya girmeden önce daha önceki rekorları araştırdığını ve Türkiye rekorunun 1024 basamağın 12 dakikada okunmasıyla kırıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Ben de noter huzurunda 2017 basamağı ezbere okudum. 11 dakikada 2017 basamağı saydım ve Türkiye rekorunu kırmış oldum. Bu rekoru hem süre hem de basamak olarak kırmış oldum. Üniversitede de yine yarışmalara katılıp daha fazla basamak ezberlemek istiyorum. Şu an yaşım 18 olduğu için katıldığım kategoride Guinness Rekorları Kitabı'na başvuramadım. Son rekoru önümüzdeki yıllarda geçmeyi hedefliyorum. Üniversitede dünyada kırılan son rekoru geçerek Guinness Rekorları Kitabı'na girmek istiyorum."



Matematik öğretmeni Yolaçan, "Burak bu yıl rekor kırdı. Çok mutluyuz. Sivas'tan ve meslek lisesinden böyle bir rekorun çıkması ayrı bir gurur veriyor." ifadesini kullandı.