Son Dakika!
27 Aralık 2016 16:42 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2016 16:43

PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.

PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Fenerbahçe'ye, Menemen Belediyespor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 30 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın ise Boluspor müsabakasında yine taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

Etiketler: pfdkfenerbahçebeşiktaşceza


0Yorum Yap