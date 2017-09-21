PFDK'dan 5 Süper Lig takımına ceza

PFDK, 5 Süper Lig takımının yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerine çeşitli cezalar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Fenerbahçe'ye 20 bin lira para cezası verilmesine karar verildiği bildirildi.



Kurul ayrıca, misafir tribünün A ve B bloklarına giriş yapan sarı-lacivertli seyircilerin e-bilet kapsamında kartlarının bir sonraki deplasmanda maçında bloke edilmesini kararlaştırdı.



Disiplin kurulu, Antalyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kayserispor'a 15 bin, Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Demir Grup Sivasspor'a da 9 bin lira para cezası verilmesine karar verdi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Kale Arkası E Blok'a giriş yapan Aytemiz Alanyasporlu taraftarlar ile Bursaspor müsabakasında yapılan çirkin ve kötü tezahüratta sebebiyle Batı Alt D numaralı bloklara giriş yapan Evkur Yeni Malatyasporlu seyircilerin e-bilet kartlarının bir sonraki ev sahibi maçlar için bloke edilmesine hükmetti.