PFDK cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşalı Trezeguet'ye 3, Kardemir Karabüksporlu Ceyhun Gülselam ve Göztepeli Leo Schwechlen'e ikişer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Bursaspor ile oynanan maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Kasımpaşalı Trezeguet'ye 3 maç men ve 13 bin lira, Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ile Göztepe-Beşiktaş müsabakalarında rakip takım sporcularına yönelik ciddi faulleri sebebiyle Ceyhun Gülselam ile Leo Schwechlen'e ikişer maç men cezası verdiği bildirildi.



PFDK'nın, bazı taraftarlarının elektronik biletlerinin bloke edilmesine karar verdiği Beşiktaş'a 60, Göztepe'ye 45 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.



Kasımpaşa yöneticisi Bekir Nursal Bilgin'e de 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.



