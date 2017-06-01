PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Trabzonspor kalecisi Recep Onur Kıvrak'a 2, Medipol Başakşehirli futbolcu Doka'ya 1, Bolusporlu Andre Santos'a 4 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe, futbolcuya ve idareciye ceza verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Spor Toto Süper Lig'de yapılan Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasında bordo-mavili takımın kaptanı Recep Onur Kıvrak'a rakip takım idarecisine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği bildirildi.



PFDK'nın Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'ya ise Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.



Disiplin kurulunun, Adanaspor maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Doka'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.



Beşiktaş Kulübüne 107 bin 500, Gaziantepspor Kulübüne 280 bin lira, Bursaspor Kulübüne 15 bin lira para cezası veren PFDK'nın Fenerbahçe ve Kardemir Karabüksporlu bazı taraftarların da elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke ettiği belirtildi.