'Peygamberler diyarı Eğil' ziyaretçilerini bekliyor

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa dahil 9 peygamberin meftun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, son yıllarda yürütülen projeler ile turizme kazandırıldı.

Tarih, kültür ve manevi değerleri ile ön plana çıkan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, son yıllarda yürütülen çalışmalar ile Güneydoğu'nun gözde turizm merkezleri arasına girdi.



Antik çağlardan bu yana tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil'in, son yıllarda Valilik, Kaymakamlık, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği projelerle adeta çehresi değişti. Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan bölgenin incisi Eğil, taşıdığı manevi atmosferiyle ziyaretçilerinin kalbine dokunuyor.



Tarih, kültür ve manevi değerleri ile ön plana çıkan ilçe, Kralkızı Baraj Gölü'ne bakan yamaca kurulan bungalov tipi evler, göl kıyısındaki çardaklar, restoranlar, kır kahveleri ve gezinti tekneleriyle özellikle hafta sonları ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.



''DİYARBAKIR'IN GÜZELLİĞİ ANLATMAKLA BİTMEZ''



Manisa'dan gelen ziyaretçilerden Orhan Yavuz Ejder yaşanan terör olaylarından dolayı endişeli geldiği kentte, insanların misafirperverliği, şehrin tarihi mekanları ve doğal güzellikleri karşısında korkusunun sona erdiğini belirtti.



Diyarbakır'ın içinde barındırdığı tarih, kültür ve inanç değerleriyle Türkiye'nin nadide şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Ejder, şunları söyledi:



''Diyarbakır'ı görünce çok güzel bir şehir olduğunu, yaşanacak bir vilayet olduğunu anladım. Tarihiyle, kültürüyle gerçekten çok derin ve çok kadim bir şehir. Akhisar'dan arkadaşlar beni arıyorlar, 'Orhan Bey kendine dikkat et, oralarda fazla gezme.' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki, 'Ya burası bildiğiniz gibi değil çok hoş, güzel bir şehir, güzelliği anlatmakla bitmez.' Avrupa'nın bir çok ülkesini, Rusya'yı, Suudi Arabistan'ı gezdim. Bunları göz önüne alarak söylüyordum.''

EĞİL'DEN ETKİLENDİ DİYARBAKIR İÇİN ŞİİR YAZDI



Ejder, tarihi surları, hanları, kaleleri, türbeleri ve sayamadığı tüm değerleriyle "turizm cenneti" olan Diyarbakır'ın terörle anılmasının büyük bir kayıp olduğu vurguladı.



Hayran kaldığı Eğil'de Diyarbakır için şiir yazdığını işaret ederek, Manisa'ya döndüğünde Eğil'i tüm Manisalıların görebilmesi için girişimlerde bulunacağını aktardı.

"TARİHİ YERLERİ VE DOĞA MANZARASI HARİKA BİR YER"



Ziyaretçilerden Hasan Koçer de ilk kez gördüğü Eğil'in doğa harikası bir yer olduğunu belirterek, ''Uzaktaki insanlara buraları gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. Peygamberlerin, evliyaların, Allah'ın dostlarının kabirleri var. Tarihi yerleri ve doğa manzarası harika bir yer.'' diye konuştu.



Üniversite öğrencisi Muhammed Atik Kılınç, Diyarbakır'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle hayranlık uyandıran bir şehir olduğunu söyledi.



Terör olaylarından dolayı kentin hakkettiği değeri bulamadığını aktaran Kılıç, ''Diyarbakırımız o kadar güzel olmasına rağmen terör olaylarından dolayı çoğu insanımız buraları tercih etmiyor. Eğil, Sur gibi Diyarbakır'ın birçok ilçesinde tarihi ve doğal güzelliklerimiz var. Bu tarihi mekanları kullanabilsek hepimiz adına çok güzel şeyler olacak.'' dedi.



Serdar Yılmaz, Eğil'in pek çok değere sahip olduğunu belirterek, ''Diyarbakır öyle anlatıldığı gibi değil, gelin ve yaşayın. Buradaki güzellikleri, tarih kokan mekanları görün.'' ifadelerini kullandı.