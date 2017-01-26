Petrol kuyuları yanmaya devam ediyor

Aylardır süren yangın söndürme çalışmalarında birçok kuyu kontrol altına alınsa da, bölgede yangın halen devam ediyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı en büyük nahiyesi olan Kayyara'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından bölgedeki petrol kuyularında çıkan yangın devam ediyor. DEAŞ militanlarının bölgeyi terk ettikleri esnada patlayıcılarla imha ettikleri petrol kuyuları, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği yangın söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aylardır süren yangın söndürme çalışmalarında birçok kuyu kontrol altına alınsa da, bölgede yangın halen devam ediyor.