Petkim'de işçiler oturma eylemi yaptı

Petkim ile Petrol-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçiler oturma eylemi yaptı.

Petkim ile Petrol-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçiler oturma eylemi yaptı.



Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesinin çağrısı üzerine Petkim önünde toplanan işçiler araçlarıyla içeriye girmek istedi. İşyeri güvenliğinin giriş kapısında kart basma zorunluluğu olduğunu belirtmesi üzerine sendika, fabrikaya gelen hiçbir aracı içeri almama kararı aldı, oturma eylemi yaptı.



Eylem nedeniyle Petkim'in önünde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölgeye çevik kuvve ekipleri ile TOMA gönderdi. Emniyet yetkilileri işçilerden trafiği olumsuz etkilediği için eylemlerini sonlandırmalarını istedi. İşçiler ise emniyet güçlerinden TOMA'ları çekmelerini talep etti. Görüşmelerin ardından karşılıklı olarak araçların çekilmesine karar verildi.



Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay yaptığı açıklamada, gece vardiyasının çalışmayı sürdüreceğini belirterek, Petkim önünde ve içeride de eylemlerin devam edeceğini söyledi. Yaşanacak iş kazalarından Petkim yönetiminin sorumlu olacağını, içeride çalışan işçilerin 16 saati doldurduğunu kaydetti.



Açıklamanın ardından işçiler sloganlar atarak eylemlerine devam etti.



PETKİM'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan Petkim'den yapılan yazılı açıklamada, Petrol-İş Sendikası yetkililerine sağduyu çağrısında bulunuldu.



Petkim'in riski son derece yüksek işyerleri statüsünde olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Bu hukuka aykırı eylem ve engellemeler nedeniyle ramazan ayında gece vardiyasına kalan çalışanlarımızın da değişimi sağlanamamış bulunmaktadır. Aynı şekilde acil bakımları yapacak bakım işçileri de iş başı yapmamış durumdadır ve bu bakımlar yapılamamaktadır. 700 kişinin hizmet verdiği bakım bölümünde gece vardiyasında acil durum için sınırlı sayıda eleman bulunurken, bu sayı gündüz vardiyasında 250 civarındadır. Bu alanda hizmet verenlerin dikkatini işine yoğunlaştırmış çalışanlardan oluşması risklerin yaşanmaması açısından önem taşımaktadır. Buna rağmen, sendikanın başlattığı hukuka aykırı eylemle söz konusu çalışanların değişimi engellenerek tehlike yaratılmaktadır. Unutulmamalı ki bu gelişmelerin, sadece ekonomik değil bölge açısından tehlike arz edecek boyutlara ulaşma riski vardır. Bu nedenle, telafisi mümkün olmayacak olayların yaşanmaması için sendikayı bu hukuka aykırı eyleme son vermeye davet ediyoruz."