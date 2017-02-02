Peşmerge ile Haşdi Şabi anlaştı

Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Musul'un Sincar ilçesindeki Peşmerge mevzilerini "yanlışlıkla" vurduğu belirtilirken taraflar bunun tekrarlanmaması konusunda anlaştı.

Irak'ın Musul iline bağlı Sincar ilçesindeki Peşmerge mevzilerinin, Şii milis gücü Haşdi Şabi tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu ve bunun tekrarlanmaması için taraflar arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Askeri Sorumlusu Serbest Lezgin yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri ile bir araya geldiklerini söyledi.



Lezgin görüşmede Sincar-Telafer arasında yer alan Peşmerge mevzilerinin geçen hafta Şii milisler tarafından bombalanmasının ele alındığını aktardı.



Telafer'i güney ve batıdan kuşatan Şii milis güçlerinin Peşmerge mevzilerini "yanlışlıkla" bombaladığını belirten Lezgin, "Hadi Amiri bu konuda çok üzgün olduğunu, Peşmerge'nin yanlışlıkla ve koordinasyon eksikliği sonucu bombalandığını aktardı. Hedefin Peşmerge değil, terör örgütü DEAŞ militanları olduğunu bize iletti." ifadelerini kullandı.



Lezgin, Haşdi Şabi ve Peşmerge arasında herhangi bir çatışmanın meydana gelmemesi için örgüt içerisindeki kötü niyetli tarafların daha iyi bir şekilde gözetilerek, kontrol altına alınmalarını talep ettiklerini söyledi.



Sincar'la sınırlı kalmak üzere Haşdi Şabi ile bazı hususlarda anlaşmaya vardıklarını kaydeden Lezgin, "DEAŞ'ın Haşdi Şabi'ye saldırması halinde dahi top atışları kesinlikle Peşmerge mevzilerine yöneltilmeyecek." dedi.



Peşmerge komutanı Lezgin ayrıca, bir daha benzer bir hatalı bombalamanın meydana gelmemesi için iki tarafın konuşlandıkları noktalarda değişiklik yapıldığını ifade etti.



Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer ilçe merkezini güney ve batıdan kuşatan Haşdi Şabi güçleri, 26 Ocak'ta Sincar ilçesinin doğusunda yer alan bazı Peşmerge mevzilerini top atışlarıyla vurmuş, saldırıda bir Peşmerge yaralanmıştı.