"Peşinde olduğumuz pek çok tarihi eser var"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Batıda birçok müzede sergilenen o eserlerin anında çalındığı yerlere geri gönderilmesi insanlığın bir gereğidir" dedi.

Numan Kurtulmuş, herhangi bir tarihi eseri bulunduğu orijinal yerinden almanın hoş görülemeyeceğini vurgulayarak "Batıda birçok müzede sergilenen o eserlerin anında çalındığı yerlere geri gönderilmesi insanlığın bir gereğidir" dedi.



Kurtulmuş, Anadolu topraklarından yurt dışına kaçırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye getirilen Herakles Lahdi'nin Antalya Müzesi'ndeki ziyarete açılış törenine katıldı.



Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Herakles Lahdi'nin Türkiye getirilmesi noktasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Türk basın camiasına da Herakles Lahdi ve Türkiye'den kaçırılan diğer tarihi eserlerin ait olduğu topraklara geri getirilmesi sürecinde verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, bu açılışının çok önemli olduğunu bildirdi.



Kurtulmuş, "Herakles, 1960'larda Perge'den, tarihi alandan bir şekilde kaçırılarak yurt dışına götürülmüş, binlerce ve belki daha fazla sayıdaki Türkiye topraklarından kaçırılmış olan eserlerden sadece birisi. Maalesef yıllar içerisinde, şunu da diyebilirsiniz 'Batı'da sergilenen bu eserler nereden geldi.' Herhalde çok az bir kısmı yasal yollardan gelmiş. Önemli bir kısmı ise yasa dışı şekilde kaçırılmıştır." ifadesini kullandı.



"PEŞİNDE OLDUĞUMUZ ESERLER VAR"



Bakan Kurtulmuş, herhangi bir tarihi eseri bulunduğu orijinal yerinden almanın ne şekilde olursa olsun asla hoş görülemeyeceğini vurgulayarak, "Böyle baktığınız zaman bugün Batı'da birçok müzede sergilenen o eserlerin anında ilgili ülkesine, çalındığı ya da alındığı yerlere geri gönderilmesi insanlığın bir gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.



Eserlerin iadesinin kolay olmadığına işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun 1970'te imzalamış olduğu Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Anlaşma çerçevesinde çok yoğun uğraşlar sonucu gerçekleşiyor. Tabiri caizse biz Türkiye olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ilgili bütün birimlerimizle yıllardır bir hafiye gibi çalışarak Türkiye'den kaçırılan eserlerin peşinde koşuyoruz. Bugün itibarıyla 15 ülkeden 57'ye yakın tespit edilmiş eserle ilgili süreçler, yazışmalar devam ediyor. Bunların içerisinde Louvre Müzesi'nde sergilenen eserler de dahil olmak üzere peşinde olduğumuz eserler var. İnşallah bunları da alacağız, gayret ediyoruz."



"DÜNYANIN EN ZENGİN TOPRAKLARI ÜZERİNDE OTURUYORUZ"



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin engin bir kültür, tarih ve medeniyet hazinesi olan bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, "Dünyanın en zengin toprakları üzerinde oturuyoruz. Belki altınımız, petrolümüz, doğal gazımız, başka tabii zenginliklerimiz yok ama Allah'a çok şükür, her yerinden tarih, kültür fışkıran, İslam öncesi ve sonrası medeniyetlere ait olan eşsiz eserlerin, dünya çapında eserlerin sahibiyiz. Bunların farkında olacağız, gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'nin bu kültürel zenginliği Türkiye markasının tanıtılması noktasında da bizim için en büyük gücü teşkil edecek." dedi.



Kurtulmuş, özellikle son yıllarda Türkiye üzerinde birtakım algı operasyonlarının oluşturulduğunu vurgulayarak, bunların hiçbirinin tesadüfen olmadığını bildirdi.



"NEGATİF KAMPANYALARA RAĞMEN ALGI OLUMSUZ ETKİLENMEDİ"



Avrupa’daki Türkiye dostlarının artan negatif kampanyalara rağmen Türkiye algısının olumsuz etkilenmediğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Alman seçimleri dolayısıyla Almanya’da Türkiye aleyhine neredeyse her gün bir çuval laf söyleniyor ama buna rağmen Alman turistlerin Türkiye’yi ziyaretten vazgeçmedikleri de ortadadır. Sadece bugüne kadar İstanbul’a 680 bin Alman turist ziyarete gelmiştir. Dolayısıyla bu olumsuz algıların süratle giderilmeye çalışıldığını görüyoruz. Sadece Antalya için söylemek gerekirse şimdiye kadar 8 milyon 300 bin civarında turist geldi. Rakamlar böyle giderse bu yıl 10 milyonu aşacağız inşallah. Türkiye’de de 30 milyonu aşacağız ve böylece turizmde yeniden derlenip toparlanmayı sağlamış olacağız. Hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar turizm geliridir."



