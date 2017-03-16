Peru'da sel: 10 ölü

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın ardından meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişi öldü.

Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde ondan fazla kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, son üç gündür devam eden şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az on kişinin öldüğünü belirtti.



Büyük Okyanus'un doğusundaki yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların iki hafta daha etkili olacağı tahmininde bulunan yetkililer, bu yıl yaşanan sellerde toplam 62 kişinin öldüğünü, 12 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.



Başkent Lima'da Huaycoloro Nehri'nin taşmasıyla iki kamyon sel sularıyla sürüklenirken, nehrin üzerindeki bir köprü yıkılma tehlikesi geçirdi.



Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, dün yaptığı açıklamada, yetkililerden, sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişiler için sığınak ve yardım hazırlığı yapmasını istemişti.



Ülke genelinde, şubat ayı başında, etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 72 bin kişinin etkilendiği selde 15 bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.



Şiddetli yağmurların etkili olduğu ülkede ocak ayı sonunda başkent Lima başta olmak üzere ülkenin Arequipa, Huancavelica, Ica şehirlerinde acil durum ilan edilmişti.