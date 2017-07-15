Peru'da Eski Devlet Başkanı ve eşi tutuklandı

Eski Peru Devlet Başkanı Ollanta Humala ve eşi Nadine Heredia, Latin Amerika ülkelerinde patlak veren Odebrecht skandalı kapsamında kara para aklama ve yasa dışı örgüt kurmak suçlamasıyla tutuklandı.

Çift, Yargıç Richard Concepcion'un haklarında tutuklama emri çıkarması üzerine gece saatlerinde polis gözetiminde adliyeye getirildi.



Adliyeye gelmeden önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Humala, "Bu, hem kendimizin hem de başkalarının haklarını savunurken yüz yüze geleceğimiz emniyetin suistimalinin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.



Kendisi ve eşi hakkındaki suçlamaları reddeden Humala, yargıcın haklarında 18 aya kadar tutuklu yargılanmalarına hükmettiği duruşmaya katılmadı ancak kendisini savunmayı dört gözle beklediğini ifade etti.



Savcı German Juarez Atoche, salı günü Humala ve eşinin yurt dışına kaçabilecekleri gerekçesiyle tutuklu yargılanması talebinde bulunmuştu



Çift hakkında eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'den önceki seçim kampanyalarından birinde beyan edilmemiş ödenek alma suçlaması bulunuyor.



Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da çarşamba günü devlet petrol şirketi Petrobras'la yapılan bir sözleşme nedeniyle OAS şirketinden avantaj elde ettiği için pasif yolsuzluktan, Sao Paulo’nun Guaruja belediyesindeki tripleks dairenin mülkiyetini gizlediği ve dairede gerçekleştirilen tadilattan fayda sağladığı için para aklama suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.