Perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın haziran ayına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,2 artış gösterirken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,6 azaldı.



Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 5,4, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2,9 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,2, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 4,4 arttı, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları ise aynı seviyede kaldı.



Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,7 yükselirken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5 azaldı.



Gıda dışı sektörlerin geçen yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,1, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 9,3 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 4, tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında yüzde 5, posta veya internet üzerinden satışlarda yüzde 6,5 azalış gerçekleşti.



PAREKENDE CİRO ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0,3 artış, gıda dışı satışlar da (otomotiv yakıtı hariç) ise yüzde 1,4 düşüş kayıtlara geçti.



Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,6, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 19,3'lük artış gösterdi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4, takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 artış kaydetti.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro söz konusu dönemde yüzde 2,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış perakende ciro ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,2 yükseldi.