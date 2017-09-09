Pepe'den Beşiktaş taraftarına övgü

Portekizli savunma oyuncusu Pepe, "Real Madrid'de taraftar çok motive değildi. Beşiktaş'ta ise bir futbolcu iyi şeyler yapmak için sahaya çok motive çıkıyor." dedi.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, İspanyol televizyonuna verdiği demeçte Beşiktaş taraftarını överken, Real Madridlileri eleştirdi.



La Sexta televizyonuna konuşan Pepe, "Real Madrid'de sahaya çıkarken kendi kendimizi motive ediyorduk oysa Beşiktaş taraftarı mükemmel." dedi. 2007-2017 yılları arasında formasını giydiği Real Madrid takımının taraftarını yeni kulübü Beşiktaş ile kıyaslayan Pepe, "Real Madrid'de taraftar çok motive değildi. Beşiktaş'ta ise bir futbolcu iyi şeyler yapmak için sahaya çok motive çıkıyor." ifadelerini kullandı.



Pepe'nin açıklaması İspanyol basınında geniş yer buldu.