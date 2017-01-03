Pentagon'dan Türkiye'ye el Bab desteği

Pentagon Sözcüsü Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin El Bab'daki önemli fedakarlıklarını görüyoruz ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki (El Bab) önemli fedakarlıklarını görüyoruz ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." dedi.



Cook, günlük basın brifinginde gazetecilerin Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Suriye’nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyonlara yönelik soruları yanıtladı.



Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadelede gösterdiği fedakarlığı öven Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin talebi üzerine, El Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı güç gösterisi sortileri yaptığını söyledi.



Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki önemli fedakarlıklarını görüyoruz. Ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." diye konuştu.



Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyon detaylarının bulunmadığını ifade eden Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkililerince görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.



Pentagon Sözcüsü, ayrıca, yılbaşı kutlamaları sırasında 39 kişinin ölümüne neden olan İstanbul'daki terör saldırısını kınadı ve başsağlığı diledi.



Cook, "DEAŞ'ın, Irak ve Suriye’de alan kaybettikçe masum sivillere yönelik yüksek profilli saldırılar gerçekleştirmeye çalışacağını biliyorduk. Bu saldırılar bizi çabalarımızdan alıkoyamayacaktır ve çabalarımız meyve vermeye başladı.” dedi.