Pentagon Tabka Barajı’na saldırıyı teyit etti

Pentagon ABD’nin Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Tabka Barajı ve çevresini DEAŞ’tan almak üzere PYD/PKK’nın öncülük ettiği SDF hava indirme desteği verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD’nin Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Tabka Barajı ve çevresini DEAŞ’tan almak üzere PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerine (SDF) hava indirme desteği verdiğini açıkladı.



Anadolu Ajansı’na konuşan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrina Rankine Galloway SDF’nin Rakka’yı çevreleme operasyonu konusunda Rakka yakınlarında Fırat Nehri üzerine kurulu olan Tabka Barajı köprüsünü ve çevresini DEAŞ’tan almak üzere harekete geçtiğini söyledi.



ABD’nin de harekata özel kuvvetler ve helikopterle hava indirme desteği verdiğini ifade eden Binbaşı Galloway, “Rakka’nın kurtarılmasında Tabka Barajının alınması ve üzerindeki köprünün kapatılması önemli olacaktır. DEAŞ Tabka Barajını 2014’te aldığından beri bir merkez, eğitim kampı ve yüksek profilli tutsakları tuttuğu bir hapishane olarak kullanıyordu.” şeklinde konuştu.



Konuyla ilgili operasyonel detayları paylaşmaktan kaçınan Galloway, ABD özel kuvvetlerinin orada yapılacak herhangi bir baskına katılıp katılmayacağına yönelik soruya ise cevap vermedi.