"Pensilvanya'da oturan terörist başını getireceğiz"

Başbakan Yıldırım, "FETÖ'yü inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. Bu darbenin planlayıcısı, Pensilvanya'da oturan terörist başını da evelallah getireceğiz, hesabını soracağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’nın Oberhausen kentinde yapılan “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” etkinliğinde konuştu.



Yıldırım, "FETÖ'yü hem Türkiye'de hem de dünyanın sığındıkları inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. Bu darbenin planlayıcısı, Pensilvanya'da oturan terörist başını da evelallah getireceğiz, hesabını soracağız." dedi.



"Türkiye terörden arındığı için bazıları rahatsız olabilir." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Açık söylüyorum, terörü de terör destekçilerini de teröre göz kırpanları da teröre yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Öyle Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallanmayla korkutulacak bir ülke değildir. Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak."



"Türkiye terörden arındığı için bazıları rahatsız olabilir. Açık söylüyorum, terörü de terör destekçilerini de teröre göz kırpanları da teröre yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Öyle Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallanmayla korkutulacak bir ülke değildir. Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak."



- REFERANDUM



"Bu sistem CHP'yi de değiştirecek, hiç merak etmeyin. Onlar yenilikten, değişimden, reformdan korkuyorlar, onun için 'hayır' diyorlar. Bugüne kadar CHP'nin neye 'evet' dediğini gördünüz. Nerede bir hayırlı iş varsa, o işin arkasında CHP'nin 'hayır'ı var. Dün de 'hayır' dedi, bugün de 'hayır' diyor. Yanına HPD'yi de katmış, koro halinde 'hayır' türküsünü birlikte söylüyorlar. İkisine de hayırlı olsun. Hatta bölücü terör örgütleri de bu koroya katılmış gibi gözüküyor. Hatta bölücü terör örgütleri diyor ki 'Evet çıkarsa biz biteriz.' 'Evet' çıkacak, siz de biteceksiniz."