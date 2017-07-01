Pensilvanya'da "okulda silah taşıma serbestliği" tepkisi

Pensilvanya'da öğretmenler ve okul çalışanlarına silah taşıma hakkı verilmesine ilişkin kararın eyalet senatosunda kabul edilmesi tepkilere neden oldu.

Pensilvanya Eyalet Senatosunda Cumhuriyetçi Partili senatörler Don White ve John Eichelberger'in sponsorluğunda, öğretmenler ve okul çalışanlarının okullarda silah taşımalarına izin veren yasanın kabulü başta öğretmenler olmak üzere silah karşıtı sivil toplum kuruluşlarının (STK) tepkisini çekti.



Karar, silahların kontrolünü amaçlayan "Amerika'da Silah Algısı İçin Eylem İsteyen Anneler" adlı STK'nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen 22'ye karşı 28 oyla senato tarafından onaylandı.



"Evet" oylarının 26'sını Cumhuriyetçi Partili, 2'sini Demokrat Partili senatörler kullandı. Demokratlardan 14, Cumhuriyetçilerden 8 senatör ise "hayır" oyu verdi.



Tasarının sunucularından Senatör White, bu düzenlemenin öğrenci, öğretmen ve okul güvenliğini artıracağını iddia etti. Öğretmenler ve annelerden oluşan silah karşıtları ise eyalet senatosunda alınan kararın yasallaşmaması için karşı mücadele başlattı.



TASARIYI KABUL EDEN SENATÖRLERE "PERVASIZLIK" SUÇLAMASI



"Silah Güvenliği İçin Her Kasaba" adlı girişimle ortak mücadele yürüten "Amerika'da Silah Algısı İçin Eylem İsteyen Anneler"in Pensilvanya lideri Deb Marteslo, karara "evet" diyerek böyle bir tasarının senatodan geçmesinde katkısı olan senatörleri "pervasızlıkla" suçladı.



Marteslo, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:



"Orwigsburg ve Camp Hill'de uzun zamandır eğitim veren bir kişi olarak, meslektaşlarımın ezici çoğunluğunun bu tasarıya karşı olduğunu biliyorum ancak sınıf senaryolarımızda bulunanların tavsiyesine kulak vermek yerine her nasılsa devlet senatörleri ulusal silah lobisinden yana oldular. Bu pervasızlık yalnızca okul binalarındaki 'istem dışı' silah kullanım olasılığını artıracaktır. Bu tasarının kanun haline gelmediğinden emin olmak için olabildiğince sıkı çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum ve devlet bünyesinde binlerce 'Eylem İsteyen Anneler' destekçisinin aynısını yapacağını biliyorum."



Tasarının yasallaşması için Senato ve Meclisin onayının yanı sıra Vali Tom Wolf tarafından imzalanması gerekiyor.



Öte yandan, Kaliforniya'da silah kontrolünün daha da artırılmasına ilişkin tasarı çalışması yargıç tarafından engellendi.

Connecticut eyaletindeki Newtown kentinde bulunan Sandy Hook İlkokulunda 14 Aralık 2012'de ABD tarihinde bir okuldaki en fazla ölümlü olaylardan biri yaşanmıştı. Önce annesini öldüren 20 yaşındaki Adam Lanza, daha sonra Sandy Hook İlkokuluna giderek, 20 çocuk ile 6 görevliyi katletmişti.