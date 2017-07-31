Pendik'te fabrika yangını

Pendik'te prefabrik yapı malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te, yapı malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.



Esenler Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde prefabrik yapı malzemesi üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangının haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu büyümeden söndürülen yangın, hasara neden oldu.



Yangının çıkış sebebinin araştırmanın ardından belirleneceği kaydedildi.