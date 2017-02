Penaltı protestosuna 2 yıl ceza

Vietnam liginde hakemin verdiği penaltı kararını protesto etmek için atış sırasında arkasını dönen Long An takımının kalecisi Minh Nhut ve kaptanı Quang Thanh, ikişer yıl men cezası aldı.

Vietnam Birinci Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta, hakemin verdiği penaltı kararını protesto eden Long An Kulübünün iki oyuncusuna ikişer, teknik direktörüne ise 3 yıl men cezası verildi.



Vietnam Futbol Federasyonundan (VFF) yapılan açıklamaya göre, disiplin kurulu, 19 Şubat Pazar günü oynanan Ho Chi Minh City-Long An karşılaşmasının hakemi Nguyen Trung Thu'nun, 80. dakikada Ho Chi Minh City lehine verdiği penaltı kararını protesto eden Long An takımı futbolcuları ve teknik direktörü hakkındaki kararını verdi.



Penaltı atışı sırasında arkasını dönen kaleci Nguyen Minh Nhut ve oyun başladıktan sonra hareket etmeyen kaptan Huynh Quang Thanh, "maçın akışını bozdukları ve hakem kararına saygı göstermedikleri" gerekçesiyle ikişer yıl, teknik direktör Ngo Quang Sang ise 3 yıl futboldan men edildi.



Son 10 dakikasına 2-2 eşitlikle girilen mücadele, penaltı atışı sonrası 3-2 geriye düşen Long Anlı futbolcuların oyun başladıktan sonra savunma yapmaması sonucu, Ho Chi Minh City'nin 5-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.