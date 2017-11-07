'Penaltı düdüğü' Osmanlıspor için çalmadı

Osmanlıspor, Süper Lig'in 11 haftalık periyodunda lehine penaltı verilmeyen tek takım oldu.

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada sadece Osmanlıspor'un lehine "penaltı düdüğü" çalınmadı.



Ligde bu sezon şu ana kadar oynanan 99 maçta hakemler, 44 kez penaltı noktasını gösterdi. Kullanılan penaltı atışlarından 7'si kaçarken, 37'sinde top filelerle buluştu.



Bu süreçte sadece bir takım lehine penaltı kararı çıkmadı. Süper Lig'de 8 puan ve averajla 17. sırada yer alan Osmanlıspor, 11 haftada penaltı kullanmayan tek takım oldu.



Başkent ekibi, ayrıca aleyhine en fazla "penaltı düdüğü" çalınan takım sıralamasında Trabzonspor ile başı çekti.



Hakemler, iki takım aleyhine 6 kez beyaz noktayı gösterirken, Osmanlıspor penaltılardan kalesinde 4 gol gördü.



Mor-sarılı takımın Litvanyalı kalecisi Zydrunas Karcemarskas, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında ise penaltılarda gole izin vermedi.



Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir ile sonuncu Gençlerbirliği'nin lehine de 11 haftalık periyotta birer penaltı kararı çıktı. İki takım da kazanılan penaltı vuruşlarını gole dönüştürdü.



EN FAZLA PENALTI GÖZTEPE'YE



En fazla penaltı kazanan takım ise ligin yeni ekiplerinden Göztepe oldu.



Penaltı kaçırmayan teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki İzmir ekibi, 22 golün 5'ini beyaz noktadan attı.



Lehine en çok penaltı verilen takım sıralamasında Göztepe'yi, Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor izledi.



BURSASPOR ALEYHİNE PENALTI ÇIKMADI



Ligin 11 haftalık bölümünde Bursaspor'un aleyhine ise penaltı kararı çıkmadı.



