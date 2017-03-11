Peki sen Kılıçdaroğlu, böyle bir şeye var mısın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peki sen Kılıçdaroğlu, böyle bir şeye var mısın? Ben buradan şimdi duyuruyorum; Allah'ın izniyle 16 Nisan'daki 'evet' aynı zamanda bunun parlamentoya gelmesi demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdam hakkında yaptığı açıklamada, "Bakın, bu konuda benim kanaatim belli. Sayın Bahçeli'nin kanaati belli. Ben Sayın Başbakan'ın kanaatinin de farklı olduğu düşüncesinde değilim. Fakat bu, anayasa değişikliği isteyen bir karar. Şimdi bugün sabah yaptığı konuşmasında Sayın Ana Muhalefet Başı diyor ki; 'hadi getirin o zaman idamı' diyor. Tamam, sen idama var mısın önce onu söyle. Bak Sayın Bahçeli açıkladı. Ben Sayın Başbakan'ın da farklı düşündüğünü zannetmiyorum çünkü görüşmelerim var kendisiyle. Peki sen Kılıçdaroğlu, böyle bir şeye var mısın? Bakınız, ben buradan şimdi duyuruyorum; Allah'ın izniyle 16 Nisan'daki 'evet' aynı zamanda bunun parlamentoya gelmesi demektir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bana göre şu anda Tayyip Erdoğan olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Bahçeli olarak, şu andaki duruşumuz, bir 15 Temmuz öncesi, bir de 15 Temmuz sonrası bir duruştur. Neden? Çünkü ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı bir buluşmadır bu. Eğer parlamentoda 339 oy bütünleşmişse, birleşmişse, bu 15 Temmuz'a karşı duruşun bir simgesidir. Bana göre şu anda Tayyip Erdoğan olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Bahçeli olarak, şu andaki duruşumuz, bir 15 Temmuz öncesi, bir de 15 Temmuz sonrası bir duruştur. Neden? Çünkü ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı bir buluşmadır bu. Eğer parlamentoda 339 oy bütünleşmişse, birleşmişse, bu 15 Temmuz'a karşı duruşun bir simgesidir."