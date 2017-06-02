Pedallar Şırnak'ta şehit düşen askerler için çevrildi

Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerleri anmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Düzce'de, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerleri anmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi.



Cedidiye Meydanı'nda toplanan Düzce Bisiklet Kulübü üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı ile kent içinde bisikletleriyle tur attı.



Çevredeki vatandaşların da alkış ve bisikletleriyle destek verdiği grup, şehir turunun ardından Düzce Şehitliği'ne geldi. Burada, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua okundu.



Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasının kendilerini derinden etkilediğini söyledi.



Şırnak'tan gelen acı haberin Türkiye'yi üzüntüye boğulduğunu aktaran Aksu, "Türk bayrakları ile şehir merkezinden geçip şehitliğimizde, Şırnak ve tüm şehitlerimiz için dua ettik. Bu tur ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu duyarlılığı tüm topluma yaymak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Aksu, bisiklet turuna katılıp şehitler için pedal çeviren katılımcılara teşekkür etti.