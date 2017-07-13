Pedal çevirerek şehit Ömer Halisdemir'in kabrine gidiyorlar

Adana'dan yola çıkan 6 bisikletli, 15 Temmuz'da Niğde'nin Bor ilçesine ulaşıp şehit Halisdemir'in mezarı başında dua etmeyi planlıyor.

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulubüne bağlı 6 bisikletçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için yola çıktı.



Mavi Bulvar Şehitler Parkı'nda bir araya gelen 6 kişilik bisikletli grup, D-400 Karayolu'nu kullanarak tura başladı.



Adana'nın Pozantı ve Niğde'nin Bor ilçelerinde kamp yapacak grup, toplam 200 kilometre katederek 15 Temmuz'da Çukurkuyu'ya ulaşmayı planlıyor.



Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua edecek 6 kişi, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e Türk bayrağı hediye edecek.



Grup adına gazetecilere açıklama yapan İzzet Altınsoy, 15 Temmuz'da hainlerin ülkesinin seven insanlara ateş etmesi sonucu 249 şehit verildiğini söyledi.



O gece Ömer Halisdemir'in de şehit olduğunu hatırlatan Altınsoy, "Yüzlerce şehidimizi unutmamak ve unutturmamak için bisiklet turu düzenliyoruz. Şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkla meydanlara çıkan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.



Grup aynı güzergahı kullanarak Adana'ya dönecek.