Pazarcılıktan Avrupa şampiyonluğuna

Konya'da pazarcı babasının yanında çalışırken güreşe başlayan ve ilk defa Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Osman Yıldırım, spora başlama öyküsünü anlattı.

Konya'da pazarcı babasının yanında çalışırken güreşe başlayan ve ilk defa Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Osman Yıldırım, spora başlama öyküsünü anlattı.



Yıldırım ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen 21 yaşındaki milli güreşçi Osman, 8-14 yaşlarında hem okula gitti hem de boş vakitlerinde pazarcı olan babasının yanında çalıştı.



Babasının güreşi sevmesi ve kendisinin de bu spora yatkınlığı olması nedeniyle 2008 yılında güreşe yönelen Osman, güreş antrenörlerinden Halil Karaçor ile tanıştı. Gün geçtikçe güreşte adından daha sık söz ettiren ve turnuvalarda gösterdiği performansla milli takım hocalarının dikkatini çeken Osman, kısa sürede ay-yıldızlı formayı da giymeyi başardı.



Daha önce dünya ikinciliği ile dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan, son olarak da bu yıl Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu olan Osman, uluslararası turnuvada ilk defa kazandığı altın madalya kazandı.



"BU BAŞARIDA BABAM VE ANNEMİN EMEĞİ BÜYÜK"



Milli güreşçi Osman Yıldırım, yaptığı açıklamada, güreş sporuna başlama hikayesinin küçük yaşlara dayandığını söyledi.



Pazar esnafı ile görüşerek onları yendiğini ve zamanla bu sporu sevdiğini aktaran Osman, şöyle konuştu:



"Küçük yaşlarda pazar esnafı ile güreşiyor ve onları yeniyordum. O yıllarda babam bendeki ışığı gördü ve güreşe yönlendirdi. Zamanla da bu sporu çok sevdim. Azimle, hırsla çalışarak pazarcılıktan Avrupa şampiyonluğuna kadar yükseldim. Bu başarıda şüphesiz babam ve annemin emeği büyük. Normalde okul olmadığı zaman babamın yanına gidiyordum. Ancak zamanla güreşi o kadar sevdim ki; pazarda çalışmamak için artık hep antrenman olmasını istiyordum. Sağ olsun Halil Karaçor hocam beni hiç bırakmadı. Buralara gelmemde emeği çok büyük. Ona çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer oldum. Oradaki hocalarımla beraber yeteneğimi de geliştirdim."



Osman, 2017 yılına çok iyi başladığını, katıldığı birçok turnuvada altın madalya kazandığını belirtti.



"ZİRVEDE KALMAK, ORAYA ÇIKMAKTAN DAHA ZOR"



Osman Yıldırım, Macaristan'dan gelir gelmez antrenmanlara başladığını, kasım ayında Polonya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılacağını ifade etti.



Zirvede kalmanın, oraya çıkmaktan daha zor olduğuna dikkati çeken milli güreşçi, "Kendimi düşürmeden aynı şekilde devam edip, dünya şampiyonasında altın madalyayı kazanmak istiyorum. İnşallah İstiklal Marşı'nı yeniden okuturum. Önümde Rıza Kayaalp gibi çok başarılı bir sporcu var. Hedefim Rıza Kayaalp'i yenmek. Başarılı güreşçileri geçmek için sürekli çalışmam gerekiyor. Bunun farkındayım." değerlendirmesini yaptı.

"Bir gün Rıza Kayaalp'i geçecek"



Osman'ın ilk antrenörü Halil Karaçor ise milli sporcunun küçük yaşlarda yanında çalışmaya başladığına değinerek, "Biz de bilgi ve birikimimizi Osman'a aktardık. Osman, çalışmayla neler olabileceğini herkese gösterdi. İnşallah Polonya'da düzenlenecek şampiyonada da altın madalyayı alacaktır. Osman, Rıza Kayaalp'i örnek alıyor. Bir gün onu geçecek ve bayrağı devralacak." ifadelerini kullandı.