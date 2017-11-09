Pavelka'nın şampiyonluk favorisi Galatasaray

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu Pavelka, Galatasaray'ın iyi bir form durumu var. O yüzden şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı şanslı görüyorum." dedi.

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı favori gördüğünü söyledi.



Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Pavelka, ligde geride kalan 11 hafta sonunda sezon başında hedefledikleri pozisyonda olamadıklarını belirtti.



Kasımpaşa'nın yetenekli oyunculardan kurulu çok iyi bir kadroya sahip olduğunu anlatan Pavelka, ligdeki şampiyonluk favorisiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Galatasaray şu anda oldukça iyi gidiyor. Galatasaray'ın iyi bir form durumu var. Aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde veya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynamıyorlar. O yüzden şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı şanslı görüyorum."



BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ



David Pavelka, ligde şampiyonluk yarışında bu sezon Galatasaray'ı favori görmesine rağmen Beşiktaş'a karşı oynamaktan daha fazla keyif aldığını dile getirdi.



Çekya'dan Türkiye'ye gelmenin kendisi için zor bir karar olduğunu anlatan orta saha oyuncusu, Süper Lig'de çok kaliteli takımlar bulunduğunu aktardı.



Süper Lig'in ülkesinde fazla takip edilmediğini ve Kasımpaşa'ya geldiğinde neyle karşılaşacağını bilmediğini vurgulayan Pavelka, "Süper Lig her sene daha iyiye gidiyor. Ligdeki kalitenin üst düzey olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlar da maçlar kaybedebiliyor. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde Beşiktaş'a karşı oynamaktan fazlasıyla keyif alıyorum. Bence ligdeki en iyi ve en büyük takım Beşiktaş. Beşiktaş'a karşı oynamak daha fazla keyif veriyor." diye konuştu.



Kasımpaşa'nın lige iyi bir başlangıç yaptığını ancak şu anda bulundukları konumun beklentilerinin dışında olduğunu kaydeden Pavelka, şöyle devam etti:



"Umarım bu kötü zamanları arkamızda bırakacağız. Daha iyi işler yaparak hedeflediğimiz yere ulaşacağız. Çok tecrübeli bir takım değiliz. Aynı zamanda şanssız anlar da yaşadık. Özellikle son dönemde takım olarak ne yapabileceğimizi maçların tamamında olmasa da bölüm bölüm gösterebildik ve istediğimiz performansı sahaya yansıtabildik. Son dakikada yediğimiz goller ya da bu yaşadığımız şanssız anlar hakkında kendimizi biraz daha geliştirebilir ve bunu durdurabilirsek daha fazla puan kazanarak yukarılara doğru tırmanacağımıza inanıyorum."



"TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NA KATILMAMAMSI ŞAŞIRTICIYDI"



David Pavelka, Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamamasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.



Çekya'nın en iyi jenerasyonunun sonuna geldiğini ve bu sebeple yeni oyuncularla yeni bir takım kurulduğunu ifade eden Pavelka, "Çekya bu yüzden Dünya Kupası'na gidemedi belki ama Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamaması benim için oldukça büyük bir sürpriz oldu. Türkiye'nin, bu kadar ünlü oyunculara sahipken Dünya Kupası'na katılamaması beni şaşırttı." değerlendirmesinde bulundu.



VAR SİSTEMİ



Pavelka, hakem kararları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:



"Hakemlerin kötü kararlarından dolayı bazı puanlar kaybettiğimizi düşünüyorum ama son karşılaşmada 2-0 öndeyken, farkı 3'e çıkaracak pozisyonları da yakalamıştık. Maçı bitiremediğiniz zamanlarda böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Hakemlerde aynı futbolcular gibi saha içerisinde hatalar yapabiliyor. Eğer Video Yardımcı Hakem sistemi hakemin hata yapmasını engelleyecekse, kullanılması gerektiğini düşünüyorum."



