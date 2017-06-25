Tunceli'de patlamaya hazır EYP ele geçirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki "Şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yücel Yılmaz-124" operasyonunda teröristlere ait 5 kilogramlık EYP düzeneği ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği kaydedildi.



Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca Mazgirt ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Şehit Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Yücel Yılmaz-124 operasyonu kapsamında teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 5 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir."