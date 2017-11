Patatesin tarla fiyatı arttı

Türkiye'de patates üretiminde birinci sırada yer alan Niğde'de ürünün tarla fiyatı çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin en çok patates üreten ili konumundaki Niğde'de, tarlada ortalama 60 kuruşa alıcı bulan patates üreticisini sevindiriyor.



Türkiye'nin patates üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Niğde'de bu yıl 900 bin ton üretim bekleniyor. İklim şartları ve buna bağlı olarak üretim miktarına göre patates fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu yıl rekolte düşmemesine rağmen yeni sezonda patates fiyatları üreticisinin yüzünü güldürüyor. Geçen yıl tarlada kilogram fiyatı 14 kuruşa kadar düşen patates, bu sene 65 kuruşa kadar alıcı buluyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Asım Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patates hasadının bitmek üzere olduğunu söyledi.



Niğde'nin Türkiye genelinde patates üretiminde söz sahibi bir kent olduğuna işaret eden Baş, "Bu yıl başlangıç fiyatları olarak daha istikrarlı bir seyir takip ettiğini görüyoruz. Geçen yılla kıyasladığımızda bu yılki fiyatlarımız biraz daha iyi " dedi.



Niğde'de yıllık yaklaşık 900 bin ton patates üretildiğini ifade eden Baş, şunları söyledi:



"Patates, Niğde'den Türkiye'nin her iline gidiyor ve her ile pazarlama ağımız var. İhracatımız da var. Geçen sene Gürcistan ve Azerbaycan ağırlıklı olmak üzere çok farklı noktalara ihracatımız gerçekleşti. Şu anda tarlada patatesin başlangıç fiyatı 50 ila 65 kuruş civarında. Geçen yılla kıyasladığımız zaman başlangıç fiyatı daha iyi durumda Tabi patateste fiyat, kalite ve çeşide göre değişiyor, daha üst rakamları gördüğümüz de oluyor."



Üretici Bayram Elmas ise verimin geçen yıla oranla iyi olduğunu kaydetti.



Elmas, "Patatesin dekar başına verimi bu sene farklı oldu. Geçen yıl hastalıklardan dolayı fazla üretim olmadı ve fiyat düşüktü. Bu yıl verim de fiyat da gayet iyi. Geçen sene birim başına 2 ton aldığımız yerlerden bu sene 4 tona yakın ürün alıyoruz." diye konuştu.



Patatesin veriminde iklim şartlarının etkili olduğunu dile getiren Elmas, şöyle devam etti:



"Patates fiyatları geçen sene 14 kuruştu. Bu sene 50-60 kuruştan gidiyor tarladan. Patateste tek sıkıntımız istikrarın olmaması. Biz de çiftçi olarak, üreticiler olarak çok büyük rakamlar olmasını istemiyoruz, tüketiciyi de düşünüyoruz. Zarar etmeyelim, kar edelim istiyoruz. Biz devletten patatesin ihracatının artırılmasını istiyoruz. Köyümüzde yetişen patates Türkiye'nin her iline gidiyor. Geçen yıl verimin düşmesinde iklim etkili oldu, mevsimler yağışlı geçti ve patateste hastalık oldu. Bu sene iklim iyi, patateste hastalık yok ve verim de iyi oldu."