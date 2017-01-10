Passolig kart sayısı 2,5 milyonu geçti

Passolig, sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin seyirci sayısı ve tribün geliri rakamlarını açıkladı.

Passolig, sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin seyirci sayısı ve tribün geliri rakamlarını açıkladı.



Buna göre, 2016-2017 sezonu başında 2 milyon civarında olan Passolig kart sahiplerinin sayısı 2,5 milyonu aştı.



En fazla Passlolig kart satışını 495 bin 614 kişiyle Fenerbahçe gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekibi Galatasaray 463 bin 87, Beşiktaş 426 bin 594, Trabzonspor 116 bin 932, Atiker Konyaspor ise 112 bin 557 Passolig kart satışıyla takip etti.



Passolig kart sayısındaki artış, seyirci ve bilet sayılarına da yansıdı. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de seyirci sayısı bir önceki sezonun ilk yarısına göre yüzde 15 arttı.



Seyirci sayıları Süper Lig'de 1 milyon 130 binden, 1 milyon 295 bine, TFF 1. Lig'de ise 292 binden, 339 bine ulaştı.



Toplam bilet sayısı ise 2015-2016 sezonunun ilk yarısına oranla yüzde 40 arttı.



Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısında 395 bin olan toplam bilet sayısı yüzde 41 artışla 559 bine ulaştı. TFF 1. Lig'de ise 198 bin olan bilet sayısı yüzde 38 artarak 273 bine yükseldi.



BİLET GELİRLERİ 43 MİLYON LİRAYA ULAŞTI



Sezonun ilk yarısı itibarıyla kulüplerin bilet satışından sağladıkları gelirde de yüksek oranda artış gerçekleşti.



Kulüplerin bilet satış gelirleri bir önceki sezona göre Spor Toto Süper Lig'de yüzde 105, TFF 1. Lig'de yüzde 66 artış gösterdi. İki ligde bilet satışından elde edilen toplam gelir 43 milyon liraya ulaştı.



Geçen sezonun aynı döneminde elde edilen gelir 21 milyon lira seviyesindeydi.



EN FAZLA BİLET SATIŞI YAPAN KULÜPLER



Süper Lig'in ilk yarısında hazırlık maçları dahil tüm karşılaşmalarda en fazla bilet satışı yapan üç kulüp Beşiktaş, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor, şeklinde sıralandı.



TFF 1. Lig'de ise en fazla bilet satışı yapan üç kulüp Adana Demirspor, Eskişehirspor ve Göztepe oldu.



AVRUPA MAÇLARI SEYİRCİ ORTALAMALARI



Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 19 iç saha maçı, toplam 335 bin seyirci tarafından izlendi.



Avrupa arenasındaki maçlarda seyirci ortalaması ise 18 bin kişi olarak gerçekleşti. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlardan Beşiktaş 35 bin, Atiker Konyaspor 21 bin, Fenerbahçe 19 bin, Osmanlıspor 10 bin, Medipol Başakşehir ise 4 bin 500 seyirci ortalamasıyla oynadı.



SEZON SONUNDA HEDEF 3 MİLYON PASSOLİG KART



Sezonun ilk yarısına dair rakamları değerlendiren Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, seyirci ve bilet sayısındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesinin Türk futbolu açısından sevindirici olduğunu belirtti.



Kazancı, son iki sezonda ortalama seyirci ve tribün gelirlerinde kulüplerin lehine bir artış eğiliminin söz konusu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu artışın sezonun ilk yarısı sonunda da devam ettiğini gördük. Sezona başlarken 2 milyon civarında olan Passolig kart sayısı 2,5 milyonu aşmış durumda. Sezon sonuna kadar bu sayının 3 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Tribün gelirleri futbolumuzun en önemi üç gelir kaleminden biri. Bu nedenle taraftarların artan ilgisi, kulüplerimiz ve futbolumuz için önemli bir değer yaratıyor. Bu ilginin daha da artması ve tribünlere daha fazla taraftarın gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."