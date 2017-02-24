Kasımpaşa, Bursaspor'u 4-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bursaspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Bursaspor'u 4 - 0 mağlup etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Titi, 63 ve 68. dakikalarda Fode Koita ile 77. dakikada Tunay Torun kaydetti.



Öte yandan Bursasporlu futbolcu Ertuğrul Ersoy, 43. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken, Bursaspor 28 puanda kaldı.