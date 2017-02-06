Gazi ve Şehit Aileleri Vakfından anayasa değişikliğine destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar, anayasa değişikliğine destek vererek, "Partizanlığa 'hayır', milli iradeyi güçlendirmek için 'evet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, vakıf merkezinde gaziler ve şehit yakınlarından oluşan bir heyetle düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda, "TBMM'yi dışardan karıştıran vesayetçilerin gücünü kırmak, 'Hakimiyet kayırsız şartsız milletindir' hükmünü gerçek anlamda uygulamak" için "evet" diyeceklerini söyledi.



Partizanlığın Türkiye'ye bir faydası olmadığının önceki yıllarda tecrübe edildiğini ifade eden Aylar, "Partizanlığa 'hayır', milli iradeyi güçlendirmek için 'evet' diyoruz." diye konuştu.



Aylar, Türkiye'yi yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak, oluşturduğumuz güçlü Türkiye için, 'evet' platformunda buluşmak için yüreğinde vatan sevgisi olan herkesi 'evet' demeye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, istikbali parlak, istikrarlı, hızlı büyüyen, gelişen ve oluşabilecek problemleri daha hızlı çözecek yeni sistemde, sizinle beraber daha güçlü bir Türkiye için belirlediğiniz 2023 hedefini, 2053 süper güç Türkiye'ye ulaştırmak için canını bu ülkeye siper eden şehit yakınları ve gaziler olarak biz de varız."