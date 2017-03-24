Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sisteme göre, seçimler ne zaman yapılacak, Kasım 2019'da. O zaman eğer partim beni kalkar da aday yaparsa milletim de teveccüh gösterirse o zaman beraber yürürüz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.



PARTİM BENİ ADAY YAPARSA O ZAMAN BERABER YÜRÜRÜZ



Denizli'nin son 1,5 yılda sınır içinde, dışında yürütülen terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında toplam 16 şehit verdiğini anımsatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



'TÜRKİYE 16 NİSAN'DA TARİHİ BİR TERCİHTE BULUNACAK'



Bu sırada vatandaşların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapması üzerine Erdoğan, "Evet, Rabbim öyle buyuruyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak. Yapacağımız iş gayet basit, ülkemizin eski yönetim sistemiyle mi devam edeceğinin yoksa yeni bir yönetim sistemine mi geçeceğinin tercihini yapacağız, mesele bu. Eski mi, yeni mi?" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle 9 ayda, 16 ayda hükümetlerin kurulup, indiği bir ülkede istikrar olur mu? Güven olur mu?" diye sordu.



'BİZ YERLİ, MİLLİ BİR BAŞKANLIKTAN BAHSEDİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sisteme göre, seçimler ne zaman yapılacak, Kasım 2019'da. O zaman eğer partim beni kalkar da aday yaparsa milletim de teveccüh gösterirse o zaman beraber yürürüz. Başka birine teveccüh gösterirse, o kişi gelir ülkeyi yönetir." dedi.



Erdoğan, "Bizim amacımız milli, yerli, demokrat, özgürlükçü, müreffeh Türkiye'yi daha ileriye taşımaktır. Biz yerli, milli bir başkanlıktan bahsediyoruz. Türk tipi bir başkanlık sistemi. Bugüne kadar demokrasiyle geldik, bundan sonra da yolumuza demokrasiyle devam edeceğiz." diye konuştu.



'YENİLİKTEN, DEĞİŞİMDEN KORKMUYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokraside, ekonomide, yatırımlarda, büyük projelerde daha güçlü bir Türkiye için yönetim sistemimizi yeniliyoruz. Yenilikten, değişimden korkmuyoruz. Türk milleti tarihi boyunca iyi, güzel, faydalı olan ne varsa almaktan kaçınmamış, değişime öncülük etmiş bir millettir. İnanıyorum ki bugün de tercihini değişimden yana kullanacaktır." ifadelerini kullandı.



'HERKES UZAYA GİDERKEN MEŞGUL OLDUKLARI ŞEY GEZİ PARKI'NDA OYNAMAKTI'



Cumhurbaşkanın bir tarafa çektiği Başbakan'ın bir başka tarafa çektiği Türkiye'nin "siyasi ve ekonomik krizlerden başını kaldıramadığını" dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hani ana muhalefetin başındaki zat soruyor ya; 'Herkes uzaya giderken Türkiye ne yapıyordu?' diye. İşte o dönemlerde Türkiye koalisyonlarla, Cumhurbaşkanı-Başbakan kavgalarıyla uğraşıyordu ey Kılıçdaroğlu. Bak, Türkiye 15 senedir nasıl kalkınıyor. Çünkü artık koalisyon diye bir şey olmadı. Bizler ülkemizi sıçrattık. Soruyorum; Denizli 15 yıl önce neydi bugün ne oldu? Ben Başbakan değildim, Sayın Gül Başbakandı, Aydın'a geldim. Aydın-Denizli arası 105 kilometrelik bir bölünmüş yol meselesi vardı. 14 sene öncesinden bahsediyorum. Orada söz verdim: 'Burayı süratle yapacağız.' Aydın-Denizli arası bölünmüş yol yaptık mı? Biz, buyuz. Biz 'yol medeniyettir' dedik, yolları yaptık. 'Havaalanı' dedik, Çardak'ı yaptık mı? Bunların, herkes uzaya giderken meşgul oldukları şey, Gezi Parkı'nda oynamaktı. Onlar, onlarla meşgul oluyordu. Biz ise acaba eğitim sisteminde, üretimde ne yaptık...



4 temel direk dedik: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. 75 üniversitemiz varken sayısını 181'e çıkarttık. Şu anda üniversitesi olmayan il yok. Bununla kalmadık, üniversitelerdeki öğrencilerimizi dilenci durumuna düşürüyorlardı. Onlara ciddi rakamlarla burslar vermeye başladık. Burs ve kredi olarak kim müracaat ederse eli boş dönmez ama bazı gençler 'illa da burs' diyor. 'İlla burs' deme. Burs burs, kredi kredi. Çünkü krediyi, iş bulduğun zaman ödemeye başlıyorsun. Üstelik faizsiz. Böyle bir imkan kaçırılır mı?



Türkiye'de bütün dersliklerin sayısını artırdık. 270 bin derslik ilave ettik, ilk ve orta öğretimde. Çünkü yetmiyordu. 70-80 kişilik sınıflarda tahsil yapıyorduk. Bunun ortalaması 30 olacak, aşağısı olur ama 60-70, o devir kapandı. Milli bütçeden en fazla payı milli eğitime ayırdık, öğretmen sayısını arttıralım diye. Şimdi yoğun şekilde öğretmen alıyoruz, yetiştiriyoruz. Derdimiz başka, derdimiz insan. Her şey insan için, her şey Türkiye için, diğerleri boş. Benim yaşımda olanlar iyi bilirler, kitap bulamazdık. Şimdi biz sıraların üzerine kitapları koyuyoruz. Okullarımız açıldığı gün yavrularımız kitaplarını sıraların üzerinde buluyor. Artık bilgisayar tabletleriyle, akılı tahtalarla sınıfları donatılıyor."



'BUNLARDA DEMOKRASİ YOK'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ekonomide nereden nereye gelindiğini anlattığını belirten Erdoğan, "Bundan öncekiler neredeydi, biz nerdeyiz? Şu ana muhalefetin bu ülkede terör estirdiği zamanı biliriz. Bunlar Menderes idama götürüldüğü zaman alkışlayanlardır. İki arkadaşını idama götürüldüğü zaman alkışlayanlardandır. Bunlarda demokrasi yok." dedi.